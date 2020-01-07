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Самолет ВВС Пакистана потерпел крушение в провинции Пенджаб

Погибли оба пилота

ИСЛАМАБАД, 7 января. /ТАСС/. Истребитель военно-воздушных сил Пакистана FT-7 потерпел крушение в провинции Пенджаб, оба пилота погибли. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВВС страны.

"Самолет ВВС FT-7 совершал обычный тренировочный полет, - отмечает пресс-служба. - Самолет упал в округе Миланвали, примерно в 300 км от Лахора". "Инцидент произошел в провинции Пенджаб, оба пилота погибли", - говорится в заявлении.

"Штаб-квартирой ВВС уже отдано распоряжение сформировать следственную группу для выяснения причин аварии", - отметили также в ВВС Пакистана.

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