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Акции протеста во Франции

Полиция выгнала манифестантов из здания парижского офиса BlackRock

Участники акции протеста проникли в центральный холл офисного здания и растянули баннер с призывом прекратить вмешиваться в процесс реформирования пенсионной системы Франции

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек с символикой французских профсоюзов ворвались в здание, где расположен парижский филиал международной инвестиционной компании BlackRock во вторник днем. Как сообщает во вторник газета L’Express, для разгона манифестантов на место прибыли около десятка микроавтобусов с полицией.

Участники акции ненадолго проникли в центральный холл офисного здания и растянули баннер с призывом прекратить вмешиваться в процесс реформирования пенсионной системы страны. Также они принесли некую картонную "медаль бесчестия", протестуя против недавнего объявления о награждении президента компании Жан-Франсуа Сирелли орденом Почетного легиона. В процессе некоторые из них зажгли красные файеры, после чего помещение заволокло дымом. В этот момент на место прибыли стражи порядка, которые, как подчеркивает газета, в спокойной обстановке вывели протестующих на улицу.

"Мы сами покинули здание через 10 минут. Мы не хотели, чтобы ситуация ухудшилась, - заявил представитель железнодорожного отделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Беренжер Сернон. - Мы хотели попасть в офис BlackRock на четвертом этаже, но в итоге решили остаться в холле. Это был прежде всего символический акт, приуроченный к началу переговоров по пенсионной реформе в правительстве".

Недовольство французов фондом BlackRock особенно ярко проявилось после публикации в декабре 2019 года газетой L’Humanite материала, в котором она ссылается на внутренний документ компании, опубликованный незадолго до обнародования первого проекта пенсионной реформы по Франции. В нем говорится, что фонд рассчитывает получить большую прибыль от реформы, продвигая свои предложения по созданию частных пенсионных фондов, и направив соответствующие рекомендации правительству.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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