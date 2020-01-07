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Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж россиянину

Кроме того, суд постановил, что Алексей Васильев должен также заплатить судебные издержки в размере €166,80

ТАЛЛИН, 7 января. /ТАСС/. Вируский уездный суд Эстонии отказал обвиняемому в сотрудничестве в ФСБ гражданину РФ Алексею Васильеву в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила порталу ERR во вторник пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

По ее информации, суд принял решение не освобождать Васильева досрочно и постановил, что тот должен также заплатить судебные издержки в размере €166,80. Ранее досрочное освобождение Васильева не поддержали тюрьма и прокуратура.

22-летний Алексей Васильев был задержан 4 ноября 2017 года на пограничном пункте в Нарве. Государственная прокуратура заявила, что он является агентом ФСБ, который мог планировать киберпреступления против Эстонии. 21 марта 2018 года Харьюский уездный суд признал Васильева виновным и приговорил к четырем годам тюремного заключения.

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ЭстонияРоссия
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