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Самолет А-321 вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности

Он должен был совершить посадку в Симферополе
Описание
© Марина Лысцева/ТАСC, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus А-321, вылетевший в Симферополь, вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"А-321 авиакомпании Nord Wind вылетел из Шереметьево в Симферополь. Во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

На борту находились 189 пассажиров и восемь членов экипажа. Сейчас ведется техническая проверка самолета.

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Россия
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