Справочная МАУ сообщает о "системной ошибке" после информации о крушении ее самолета

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Справочная служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перестала отвечать на звонки после сообщения о крушении ее пассажирского лайнера Boeing-737 после вылета из Тегерана.

"Приносим свои извинения, возникла системная ошибка. Перезвоните, пожалуйста, позже", - такую информацию озвучил автоответчик МАУ при попытке корреспондента ТАСС дозвониться в справочную службу авиакомпании.

В то же время немногим ранее, уже после поступления информации о крушении лайнера в Тегеране, справочная служба МАУ отвечала на звонки. В частности, ее представитель заявлял корреспонденту ТАСС, что авиакомпания не владеет информацией об авиакатастрофе.

При этом на табло киевского аэрпорта Борисполь рейс "Международных авиалиний Украины" PS 752 из Тегерана продолжает оставаться в разделе "Прилет" в статусе "Ожидается в 08:10".

Ранее в среду появились сообщения, что самолет МАУ разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. До сих пор ни один представитель украинской стороны на всех уровнях информацию о крушении лайнера не подтвердил и не прокомментировал.