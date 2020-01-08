Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе под Новосибирском

ТАСС, 8 января. Открытое горение в торговом комплексе "Центральный" Искитиме в Новосибирской области ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 15:30 (11:30 мск) произошла ликвидация открытого горения", - сообщил представитель ведомства. По его словам, сейчас на месте пожара идет проливка и разбор завалов, а его полная ликвидация потребует "продолжительного времени". Причины пожара пока не установлены.

Пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м в 09:05 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Торговый комплекс представляет собой одноэтажное здание с мансардным этажом общей площадью 4,6 тыс. кв. м.