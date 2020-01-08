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В Казахстане при взрыве газа в доме погиб ребенок

Еще семь человек, в том числе трое детей, находятся в больнице

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в среду в пятиэтажном доме в городе Каскелен, расположенном в 10 км от Алма-Аты. Об этом сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"8 января около 13:15 часов (10:15 мск) в Каскелене в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Толе би произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения, - указал он.

По его данным, ребенок 2009 года рождения скончался на месте происшествия. В больницу доставили семь человек, в том числе троих детей.

"Жители указанного дома эвакуированы противопожарной службой, акиматом (администрацией) Каскелена организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается", - говорится в сообщении.

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