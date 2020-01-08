В Крыму полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя, пытавшегося уйти от погони

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Полицейские в Судаке применили оружие для задержания пьяного водителя, пытавшегося уйти от погони. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инспекторы ДПС остановили легковую машину, вызвавшую подозрение, и потребовали предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Однако водитель попытался скрыться.

"Сотрудники полиции организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали его о намерении применить, в противном случае табельное оружие. Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, при этом выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан", - сообщила Волк. Для остановки машины полицейские выстрелили по колесам автомобиля, только после этого водитель остановил его.

За рулем иномарки оказался местный житель 1985 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 ("Выезд на полосу встречного движения"), ч. 1 статьи 12.8 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения"), и по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции").