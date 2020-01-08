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В ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 8 января. Два легковых автомобиля столкнулись днем в среду в Кстовском районе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 14:10 мск на 27-м километре автодороги Кстово - деревня Константиново.

"Водитель автомобиля справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП пострадали водители и три пассажира иномарки, из них двое дети", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Теги
РоссияНижегородская область
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