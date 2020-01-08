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Пожар в бытовочном городке на севере Москвы потушен

Сведения о пострадавших не поступали

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в бытовочном городке на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, а в 18:54 - ликвидирован, - сообщили в главке. - Со слов администрации объекта, людей в бытовках быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало".

По данным главка, по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2, произошел пожар в бытовочном городке на площади около 600 кв. м. В ходе тушения возгорания пожара были спасены два человека.

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