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Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

Один из мужчин находится в реанимации в тяжелом состоянии

ЧИТА, 9 января. /ТАСС/. Двое мужчин пострадали во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса "Высокогорье" в пригороде Читы. Один из них находится в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

"В городскую клиническую больницу №1 в Чите госпитализировали двух пострадавших. Один из них с множественными травмами находится в реанимации, состояние тяжелое. Второй помещен в травматологическое отделение, его состояние также оценивают как тяжелое", - сказали в пресс-службе.

По данным региональных СМИ, мужчины пострадали в среду во время подъема на горнолыжный склон. Возможная причина случившегося - техническая неисправность подъемника.

В администрации спортивно-оздоровительного комплекса заявили ТАСС, что технические неисправности на трассе после инцидента не обнаружены. Эксперименты показали, что все оборудование работает штатно.

В новость внесены изменения (05:20 мск) - добавлен комментарий администрации спортивно-оздоровительного комплекса.

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РоссияЗабайкальский край
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