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Сообщения об угрозе взрыва на Амурском судостроительном заводе не подтвердились

Завод работает в штатном режиме

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили территорию Амурского судостроительного завода после сообщений об угрозе взрыва, которые оказались ложными. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

После получения сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы 3,5 тыс. человек.

"Предприятие проверено, ничего не обнаружено, люди вернулись к работе. Завод работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Сейчас на предприятии строят шесть военных кораблей и четыре гражданских судна.

В декабре массовые сообщения о минировании несколько раз поступали в детские сады, школы, университеты, почтовые отделения, торговые центры. Все сообщения оказались ложными.

Теги
РоссияАмурская область
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