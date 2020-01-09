ДТП с участием автобуса, маршрутки и двух машин произошло на востоке Москвы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух легковых машин произошла на востоке Москвы, пострадали три человека. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 07:05 мск на пересечении улиц Салтыковской и Старостина произошло столкновение четырех единиц транспорта", - сказали в пресс-службе.

Водитель рейсового автобуса, как отметили в ГИБДД, столкнулся с маршруткой, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в два легковых автомобилями. "В результате ДТП пострадали три человека - пассажиры легкового транспортного средства", - уточнили в управлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.