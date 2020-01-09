{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с участием автобуса, маршрутки и двух машин произошло на востоке Москвы

В результате аварии пострадали три человека

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух легковых машин произошла на востоке Москвы, пострадали три человека. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 07:05 мск на пересечении улиц Салтыковской и Старостина произошло столкновение четырех единиц транспорта", - сказали в пресс-службе.

Водитель рейсового автобуса, как отметили в ГИБДД, столкнулся с маршруткой, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в два легковых автомобилями. "В результате ДТП пострадали три человека - пассажиры легкового транспортного средства", - уточнили в управлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Под Волгоградом изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
Оперативники изъяли почти 6 тыс. бутылок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС