Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Подросток пострадал во время посещения новосибирского аквапарка "Аквамир". Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава по региону.

"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе "Аквамира" подтвердили, что инцидент произошел на территории аквапарка, не уточнив обстоятельств произошедшего. "Все подробности будут после проверки контролирующих органов. Комплекс продолжает свою работу в штатном режиме", - отметили в пресс-службе учреждения.

Как сообщает новосибирский портал "Сиб.фм", очевидцы рассказали, что подросток зацепился ногой за конструкцию на территории одного из аттракционов аквапарка. По словам посетителей, его вытащили из воды находящиеся рядом люди, подросток не подавал признаков жизни.