Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" подсчитают к концу января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Размер ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" станет известен в конце января. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля", - сказал Рахманов. Говоря об оборудовании, которое предстоит заменить, глава ОСК отметил, что "оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию".

"Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии", - уточнил он.

Пожар на "Адмирале Кузнецове", находящемся на ремонте в Мурманске, произошел в декабре 2019 года. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.