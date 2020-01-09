В Москве задержан подозреваемый в серии нападений на салоны сотовой связи

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на салоны сотовой связи, часть из которых находились в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов, расположенного на улице Маросейке. Мужчина сообщил, что в салон зашел неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы денежные средства и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления на улице Академика Анохина полицейские задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы", - сказала она.

По ее словам, оперативниками было установлено, что задержанный может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.