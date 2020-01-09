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Под Волгоградом изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Оперативники изъяли почти 6 тыс. бутылок

ВОЛГОГРАД, 9 января. /ТАСС/. Полицейские совместно с региональным УФСБ изъяли контрафактный алкоголь в городе Камышине (Волгоградская область), водитель фуры и принимавший товар местный житель задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"Из грузовика, прибывшего в Камышин из Кабардино-Балкарии, а также из гаражного бокса, где разгружалась фура, всего изъято почти 6 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов. Установленный ущерб, причиненный правообладателям, составил более 1 млн рублей", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что на бутылках были наклеены этикетки известных торговых марок, а акцизные марки отсутствовали. "Экспертиза показала, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТу и данным, указанным на этикетках", - отметил представитель областного главка МВД.

В отношении местного жителя и водителя, жителя Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). Эта статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги
РоссияВолгоградская область
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