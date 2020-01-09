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Следствие в Дагестане проверяет информацию об использовании рабского труда

Предполагается, что супругов из Москвы удерживали силой и заставляли работать в одной из теплиц Карабудахкентского района

МАХАЧКАЛА, 9 января. /Корр. ТАСС /. Следствие в Дагестане проверяет информацию о фактах использования рабского труда в республике, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"По фактам публикации в сети интернет информации об использовании рабского труда в республике организована доследственная проверка. Так, 8 января бала распространена информация об использовании рабского труда в республике. Из сообщения следует, что в октябре 2019 года супруги из Москвы приехали на заработки в республику. Работали они на одной из теплиц Карабудахкентского района, оплату за их труд владелец теплицы не произвел. Спустя несколько недель супруги сбежали от работодателя, но их поймали, избили и вернули обратно. Только со второй попытки им удалось сбежать от работодателя и уехать домой", - сообщил представитель следствия.

По его словам, также была размещена информация о том, что 69-летний житель Магнитогорска 15 лет жил в различных районах республики, бесплатно работал на кирпичных заводах, каменоломнях, пас скот.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отметил представитель следствия.

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РоссияДагестан
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