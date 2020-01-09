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В Крыму женщина получила травму на приеме у мануального терапевта

Томография показала перелом шеи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Следователи в Крыму поводят проверку по факту получения травмы женщиной на приеме у мануального терапевта, сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СК) по региону.

"По факту получения травм жительницей Керчи в ходе приема у мануального терапевта ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что жительнице Керчи после обращения к мануальному терапевту, стало плохо. Томография показала перелом шеи.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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