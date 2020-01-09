Пенсионер из Уфы умер, врезавшись во время катания на тюбинге в дерево

УФА, 9 января. /ТАСС/. Пожилой уфимец, катавшийся с горы на тюбинге вместе с 7-летней внучкой, врезался в дерево и погиб. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

По предварительным данным, инцидент произошел 7 января в необорудованном для катания на тюбинге месте. Отмечается, что во время спуска с горы мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев трагедии. Чтобы установить точную причину смерти пенсионера, проводится судебно-медицинская экспертиза.

В сообщении СК также отмечается, что внучка погибшего мужчины серьезно не пострадала. Девочке оказали помощь в больнице и отпустили домой.