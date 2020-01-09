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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Его ощутили жители села Пахачи Олюторского района региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки. Природное явление, произошедшее в 20:38 по местному времени (11:38 мск), ощутили жители села Пахачи Олюторского района Камчатского края. Об этом ТАСС сообщили в Единой диспетчерской дежурной службе муниципального образования.

Ранее со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ТАСС сообщил, что толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в 424 км к юго-западу от Анадыря Чукотского автономного округа. Позже на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН появилась информация о зарегистрированных подземных толчках и на Камчатке.

"По сообщениям сейсмологов, в Олюторском районе полуострова зафиксировано землетрясении магнитудой 6,9. Эпицентр сейсмологического события находился в 144 км севернее села Ачайваям. В административном центре муниципального образования - селе Тиличики, землетрясение не ощущалось, а вот наши соседи - жители села Пахачи, по сообщению главы администрации, почувствовали подземные толчки. Угрозы разрушений, жертв и паники среди населения нет", - сообщил дежурный ЕДДС Олюторского муниципального района.

Пахачи - село Олюторского района Камчатки. Численность населения - 360 человек. Расстояние до краевого центра по воздуху - 1200 км.

Теги
РоссияКамчатский край
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