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В Петербурге за время новогодних праздников в ДТП погибли 12 человек

За аналогичный период прошлого года на дорогах города погибли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. За время новогодних праздников в Петербурге люди пострадали в 102 ДТП, погибли 12 человек - в два раза больше, чем за новогодние праздники 2019 года, когда в авариях погибли пять человек. Начальник пятого отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Суслова также сообщила о снижении числа аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря теплой погоде.

С начала зимы в Петербурге столбики термометров практически не опускаются ниже нулевой отметки.

"За минувшие праздники на дорогах Санкт-Петербурга произошло более 1,7 тыс. ДТП, но надо отметить, что это на 500 меньше, чем в прошлом году - определенные коррективы природные внесли положительную динамику в развитие дорожной ситуации", - сказала Суслова на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС.

Инспекторы ГИБДД выявили более 100 человек за рулем в состоянии опьянения и еще более 60 водителей отказались от медицинского освидетельствования.

Начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин в свою очередь сообщил, что за время новогодних праздников также зарегистрировано меньше пожаров, чем за аналогичный период 2019 года. "2,7 тыс. раз наши подразделения реагировали на различные события с 31 декабря по 8 января, произошло 225 пожаров в Петербурге за этот период. Это значительно меньше, чем в аналогичный период прошлого года", - сказал Аникин.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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