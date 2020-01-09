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Источник: в Петербурге проверяют около 250 объектов из-за сообщений об угрозе взрыва

В их числе Эрмитаж и аэропорт Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Порядка 250 объектов в Санкт-Петербурге проверяется из-за поступивших в четверг анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Всего проверяется порядка 250 объектов, где-то проверки уже завершили, где-то продолжаются", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в их число входят около 70 торговых объектов, в том числе около 30 торговых центров и порядка 40 магазинов, а также детские сады, гостиницы, суды, Эрмитаж, аэропорт Пулково и другие объекты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Эрмитажа, проверка в их здании уже завершилась. "Была проведена локальная эвакуация посетителей и сотрудников из зданий музея. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Утром в районные суды Петербурга поступили анонимные сообщения о минировании, в которых также указывалось, что в городе заминированы роддома, станции петербургского метро, аэропорт Пулково и другие объекты. Суды после проверки вернулись к работе, сообщения оказались ложными.

Сообщения о минировании различных зданий и судов в Петербурге поступают практически ежедневно с начала декабря 2019 года. Все они оказываются ложными.

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