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На Кубани возбудили дело из-за хищения более 400 тыс. рублей при ремонте школы

Подрядчик предоставил акты выполненных работ для оплаты, завысив стоимость

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о мошенничестве возбудили на Кубани из-за хищения более 400 тыс. рублей бюджетных средств в ходе ремонта школы в селе Дивноморском под Геленджиком. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратура города Геленджика провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства при реализации мероприятий при ремонте средней общеобразовательной школы № 12 в селе Дивноморском. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подрядчик предоставил акты выполненных работ для оплаты, завысив объемы работ более чем на 400 тыс. рублей. Оплата была произведена полностью.

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РоссияКраснодарский край
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