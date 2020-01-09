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СК возбудил дело о халатности при предоставлении жилья сиротам под Липецком

Двум выпускникам детского дома предоставили некачественное жилье в старом здании сельского совета в деревне Екатериновка

ТАСС, 9 января. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после проверки сообщений СМИ о нарушении в Долгоруковском районе Липецкой области прав сирот на предоставление жилья, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав выпускников детских домов в Долгоруковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело возбуждено после проверки сообщений СМИ о предоставлении двум выпускникам детского дома некачественного жилья в старом здании сельского совета в деревне Екатериновка в Липецкой области. В ходе проверки следствием было установлено, что администрация района купила квартиры для сирот еще в 2015 году и предоставляла их по договору социального найма, при этом из-за невозможных для проживания условий квартиры в настоящее время пустуют. В ходе расследования уголовного дела следователи устанавливают местонахождение всех нанимателей, чтобы также признать их потерпевшими.

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РоссияЛипецкая область
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