Число заболевших из-за вспышки норовируса в новгородском детском лагере выросло до 20

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Число заболевших после вспышки инфекционного заболевания в детском лагере "Гверстянец" в Новгородской области увеличилось с 16 до 20. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко.

Как ТАСС сообщал ранее, инфекционное заболевание выявили в новгородском оздоровительно-образовательном центре 6 января. Тогда в лагере заболели 16 человек. Чтобы инфекция не распространилась, руководство детского центра приняло решение отправить домой более 200 школьников раньше окончания смены.

"На сегодня у нас 20 заболевших, из них двое - вожатые, а 18 - дети. По четверым нам сегодня пришло экстренное извещение", - сказала собеседница агентства, отметив, что шестнадцати заболевшим госпитализация не потребовалась.

Как пояснил ТАСС представитель Министерства здравоохранения Новгородской области, сейчас из-за вспышки инфекции в детском лагере пришлось отправить в инфекционные больницы четверых детей. "Их состояние здоровья улучшается", - сказал собеседник агентства.

Комиссия областного управления Роспотребнадзора, которая работала в детском лагере с 6 января, определила, что причиной заболевания стал норовирус. "По поводу причины распространения - это занос инфекции и несвоевременное проведение первичных противоэпидемических мероприятий. Первый заболевший не был изолирован в изолятор, в медицинскую часть данного учреждения, поэтому произошло распространение инфекции на остальных отдыхающих и персонал", - добавила Ивченко.

Она пояснила, что руководство детского лагеря отложит открытие следующей смены еще на неделю. "С 20 января будет открываться [новая смена]. По словам директора [детского лагеря], они хотят еще дополнительно провести дезинфекцию и генеральную уборку корпусов", - добавила она.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку после инцидента, она еще продолжается. Детский оздоровительно-образовательный центр для детей от семи до 15 лет "Гверстянец" находится в 100 км от Великого Новгорода, работает круглый год. Учредителем центра является городской комитет по образованию.