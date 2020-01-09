В Петербурге бывшего главу туркомпании осудили на семь лет за отмывание денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге бывший гендиректор и учредитель туристической компании "АЛС" Алексей Баранов осужден за валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов и отмывание денег. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Баранова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере"), п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств с использованием своего служебного положения"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2013 году Баранов, будучи учредителем и генеральным директором ООО "АЛС", осуществляющего деятельность в сфере туризма, вступил в преступный сговор со знакомой, которая обладала познаниями в бухгалтерской сфере. Основой сговора стало привлечение способных совершать валютные операции подконтрольных лиц, обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента (ООО "АЛС") денег, необходимых для приобретения долларов США. Доллары впоследствии предполагалось незаконно перечислить на банковские счета семи нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. Кроме того, злоумышленники договорились изготовить подложные документы о наличии действительных внешнеэкономических туроператорских взаимоотношений.

После указанных договоренностей Баранов перевел на банковские счета подконтрольных фиктивных организаций 23,5 млн рублей. Позже фигурант перевел на счет ООО "АЛС" более 322 млн рублей, а также приобрел иностранную валюту в сумме $708 380, зачислив ее на валютный счет ООО "АЛС". Суд установил, что часть денег Баранов легализовал купив автомобиль Mercedes-Benz G350 стоимостью 1,7 млн рублей.