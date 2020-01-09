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В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили крупный склад с боеприпасами времен войны

По словам источника в правоохранительных органах, в квартире никто не проживает

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Крупный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружен в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Как сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, опасности для окружающих боеприпасы не представляют.

"В квартире жилого дома на улице Гончарова обнаружено большое количество боеприпасов времен войны. Квартира пустая, в ней никто не проживает, опасности для жильцов склад не представляет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным источника, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Россия
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