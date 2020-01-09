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Кассационный суд 29 января рассмотрит жалобу на приговор осужденного блогера Синицы

По словам адвоката, защита будет настаивать на отмене приговора

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд в Москве 29 января рассмотрит жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Денис Тихонов.

"Второй кассационный суд общей юрисдикции назначил рассмотрение моей жалобы на приговор Владиславу Синице на 10:00 мск 29 января", - сказал защитник. По его словам, защита в ходе судебного заседания будет настаивать на отмене приговора, направлении уголовного дела на новое рассмотрение и оправдании Синицы.

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал блогера виновным в преступлении по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к пяти годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. После вступления приговора в силу Синица был этапирован из Москвы в Костромскую область в одну из колоний общего режима для дальнейшего отбытия наказания. Защита блогера уже направила жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека.

Судом установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля под записью в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

В новость были внесены изменения (17:23 мск) — обновлена информация по тексту.

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