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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию с катастрофой украинского лайнера в Иране

Стороны согласились тесно сотрудничать для проведения тщательного расследования по установлению причин катастрофы

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Премьер-министр Джастин Трюдо провел [телефонный] разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который позвонил, чтобы обсудить трагедию самолета компании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении. Лидеры двух стран выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

"Они согласились тесно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить проведение тщательного расследования по установлению причин катастрофы. Премьер-министр также сообщил о готовности Канады предоставить экспертную помощь в проведении расследования", - добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг Трюдо заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух". При этом он подчеркнул, что Иран мог сбить пассажирский авиалайнер непреднамеренно.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

Теги
УкраинаКанадаКрушение Boeing-737 в Тегеране
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