В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка

ТАСС, 10 января. Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане. Об этом сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"Собранные следственными органами <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру Скамрову, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера"), п. "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью"), ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телом умершей"). <...> Приговором суда Скамрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, из которых первые 7 он проведет в тюрьме, остальное наказание будет отбывать в колонии особого режима", - говорится в распространенном сообщении.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый Александр Скамров приехал в Магаданскую область из другого региона на заработки. В мае 2019 года он обманным путем заманил четырехлетнюю девочку в съемную квартиру, где надругался над ней, а затем убил. Судебный процесс шел в закрытом режиме.