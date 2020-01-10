В Ростове-на-Дону пресечено производство поддельного алкоголя с доходом в 17 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Цех по производству поддельного алкоголя обнаружен в Ростове-на-Дону. Как сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, организаторы его незаконной деятельности получили более 17 млн рублей незаконного дохода.

"Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой под видом предпринимательской деятельности изготавливали алкогольную продукцию без необходимой маркировки, - сказала она. - В результате противоправной деятельности фигуранты незаконно извлекли доход в размере свыше 17 млн рублей".

По словам Волк, цех по производству алкоголя, который реализовывался в торговых точках города, был организован на территории складских помещений и частного дома в Ростове-на-Дону. Предварительно установлено, что злоумышленники для изготовления алкогольной продукции использовали неочищенную воду из уличного бассейна.

"Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками", - рассказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Подозреваемые находятся под домашним арестом.