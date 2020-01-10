В Москве возбудили дело из-за незаконного признания инвалидами более 230 человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следователи столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК возбудили уголовное дело по фактам незаконного признания инвалидами свыше 230 человек, получавших выплаты. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По версии следствия, неустановленными лицами из бюро №33 - филиала ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве" Минтруда с 2015 года до конца 2018 года были приняты решения об установлении различных групп инвалидности 238 гражданам. При этом решения принимались без какого-либо обследования граждан и при отсутствии объективных оснований, подтверждающих нарушение их здоровья", - сказал источник. По предварительным данным следствия, направления на медико-социальную экспертизу были поддельными, поскольку реально медучреждениями не выдавались.

На основании этих незаконных решений граждане получали пенсии по инвалидности, единую денежную выплату, а также региональную социальную доплату к пенсии. Общий ущерб бюджету Пенсионного фонда и бюджету Москвы, по данным правоохранительных органов, составил 197,9 млн рублей.

История вскрылась в ходе служебного расследования, проведенного Главным бюро медико-социальной экспертизы по Москве, в итоге решения о признании этих граждан инвалидами были признаны недействительными.