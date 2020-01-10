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Убийство Павла Шеремета
Обновлено 

Суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета

Андрей Антоненко останется под стражей до 8 февраля 2020 года

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева в пятницу отклонил жалобу Андрея Антоненко, которому предъявлено обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Апелляционную жалобу отклонить. Поручителям в ходатайстве отказать", - заявила судья.

Таким образом, Антоненко остается под стражей до 8 февраля 2020 года. На заседании адвокаты настаивали на том, что у следствия нет обоснованных доказательств вины Антоненко, следовательно, отсутствуют основания для столь строгой меры пресечения.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство - прим. ТАСС), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

В новость были внесены изменения (16:12 мск) — обновлена информация по тексту.

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УкраинаУбийство Павла Шеремета
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