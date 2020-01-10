Артиллерийский снаряд и авиабомбу времен войны обезвредили в Московской области

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд и авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Рузском городском округе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенков.

"Артиллерийский снаряд был обнаружен в карьере между деревнями Михайловское и Федчино, а бомбу местные жители обнаружили в трех километрах от деревни Макеиха в лесном массиве, - сказал он. - Все боеприпасы были ликвидированы согласно инструкции", - сказал он.

Угрозы жизни и здоровья населения нет, отметил Совенков.