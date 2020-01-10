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Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году рассмотрят 24 января

В декабре заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Дело об авиакатастрофе воздушного судна Boeing 737-500 в Казани поступило в Лаишевский районный суд Татарстана, его рассмотрят 24 января. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

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12 декабря Генеральная прокуратура России сообщила о направлении в Лаишевский районный суд уголовного дела для рассмотрения по существу. Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 27 декабря 2019 года. Судебное заседание назначено на 10:00 мск 24 января 2020 года.

В декабре 2019 года заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе. Бывший заместитель гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Бывшему руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

Из материалов дела следует, что 17 ноября 2013 года в казанском аэропорту при заходе на посадку разбился самолет, следовавший из аэропорта Домодедово. Следствие полагает, что командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не смогли совершить посадку. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, это привело к крушению. Уголовное преследование в отношении них прекратили в связи с гибелью.

Причиной трагедии стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им поддельным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов Boeing 737 и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна. Они не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава, уточняли в Генпрокуратуре РФ.

Умаров, возглавлявший территориальную квалификационную комиссию, при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы переучивания на пилотов Boeing 737, не организовал проверку подлинности документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота коммерческой авиации. Так Салихов, не обладая базовыми навыками пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам.

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