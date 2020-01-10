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В Калининграде возбудили первое уголовное дело по факту незаконной добычи янтаря

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который занимался незаконной добычей янтаря в районе поселка Вербное

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Первое уголовное дело по факту незаконной добычи янтаря возбуждено в Калининградской области. Об этом сообщила журналистам в пятницу руководитель пресс-службы областного МВД Светлана Поставничая.

"Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Зеленоградскому району в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий был задержан 40-летний житель Калининградской области, который занимался незаконной добычей янтаря в районе поселка Вербное", - сообщила Поставничая, добавив, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Уголовную ответственность за нелегальную добычу янтаря в России ввели с конца декабря 2019 года. Согласно закону, ответственность устанавливается для лиц, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение. Для этой категории нарушителей вводится наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, возможно лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы.

В случае, когда стоимость добытых камней превышает миллион рублей, штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность вводится за сделки с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Штраф вырастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до шести лет со штрафом до миллиона рублей в случаях, когда такие правонарушения совершит организованная группа или группа лиц по предварительному сговору.

Теги
РоссияКалининградская область
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