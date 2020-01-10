Заочно арестованному в России журналисту "Росбалта" предоставили убежище в Латвии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Журналисту "Росбалта" Александру Швареву, обвиняемому в России в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, дали политическое убежище в Латвии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"Ему и его семье был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии. Признано, что его преследование является политическим", - сказал адвокат.

Сам журналист рассказал ТАСС, что находится "под защитой Латвии и Евросоюза". "В Латвии внимательно и объективно изучили мой вопрос и пришли к решению - предоставили политическое убежище, поскольку было сочтено, что в России меня преследуют за мою профессиональную деятельность, - сказал он. - Убежище предоставлено и моей семье, включая ребенка. Мы очень благодарны Латвии, поскольку вопрос уже стоял о физической безопасности семьи".

В чем обвиняют Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По статье УК РФ о клевете Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.