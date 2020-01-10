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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Суд оставил под стражей трех фигурантов дела Baring Vostok

Срок их содержания под стражей продлен до 13 февраля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 13 февраля срок содержания под стражей троим фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемым в растрате, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Срок содержания под стражей продлен партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову и директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину.

Ранее суд продлил срок содержания под домашним арестом партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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