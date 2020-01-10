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Три человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье

Обстоятельства происшествия устанавливаются

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авария с участием маршрутки и грузового автомобиля произошла на трассе в Домодедовском районе Подмосковья, в результате три человека получили травмы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 15:00 мск сегодня на 188-м километре автодороги А-107 ММК в Домодедовском районе Московской области произошло столкновение маршрутного транспортного средства, двигавшегося в сторону Москвы, и грузового автомобиля. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - сказали в главке.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Россия
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