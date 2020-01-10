Нидерландская полиция арестовала мужчину за попытку поджечь или взорвать пустой поезд

ГААГА, 10 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов арестовали 68-летнего мужчину, оставившего канистру с неизвестной жидкостью в поезде на центральной станции города Леуварден. Об этом сообщила в пятницу в Twitter полиция провинции Фрисландия.

Мужчина, по данным стражей порядка, подозревается в том, что "хотел поджечь или взорвать пустой поезд". В настоящее время ведется его допрос.

Канистра была обнаружена в четверг в одном из вагонов. В качестве меры предосторожности со станции были эвакуированы все люди, а на место были вызваны специалисты по разминированию. В канистре была обнаружена жидкость, состав которой в настоящее время устанавливается.