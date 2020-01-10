Полицейского и двух военнослужащих арестовали на Ставрополье за сбыт оружия

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Суд на Ставрополье арестовал двух военнослужащих Минобороны РФ и офицера МВД по обвинению в сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ставропольского гарнизонного военного суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны РФ, а также офицера МВД. <…> По версии следствия, указанные лица, действуя совместно, в декабре 2019 года сбыли другим гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним", - говорится в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Решение о заключении под стражу они обжаловали в апелляционном порядке.

В пресс-службе главного управления МВД по Ставрополью журналистам сообщили, что в отношении сотрудника полиции начата служебная проверка. По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.