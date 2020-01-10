В Москве машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с автомобилями Jaguar и Mercedes на северо-востоке Москвы, в аварии травмы получил один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Примерно в 19:00 мск на Бутырской улице в районе дома 21 произошло ДТП: столкновение трех автомобилей. Столкнулись автомашины Mercedes, Jaguar и карета скорой медицинской помощи. Пострадал водитель скорой медицинской помощи, он доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины ДТП.