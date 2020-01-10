Суд в Греции дал защите Винника время до 16 января для предоставления новых документов

АФИНЫ, 10 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Пленум Государственного совета - Верховного административного суда Греции дал в пятницу защите россиянина Александра Винника время до 16 января на предоставление дополнительных документов для подтверждения своей позиции. Об этом сообщила в пятницу председатель суда Екатерини Сакелларопулу, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

На заседании, которое длилось с перерывами почти 12 часов, заслушивались аргументы защиты, которая требовала отменить как нарушающее права человека решение министра юстиции Греции о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и Россию. "Дополнительные документы адвокаты должны предоставить до четверга, 16 января, до 14:30 часов (15:30 мск)", - сказала Сакелларопулу по итогам совещания 33 судей, участвующих в слушаниях.

Защита просила дать минимум 60 дней для предоставления дополнительных документов, однако Сакелларопулу заявила, что "не может дать больше времени", так как 26 января истекает максимальный 30-месячный срок содержания россиянина в предварительном заключении.

В начале заседания греческий адвокат россиянина Зои Константопулу потребовала перенести заседание на другую дату, отметив, что "второй уполномоченный адвокат Никос Константопулос заболел и не смог присутствовать на заседании". Она также подчеркнула, что ни самому подзащитному, ни его адвокатам не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами делам.

Суд отверг этот запрос. Кроме того, он отказался выполнить требования Константопулу сменить председателя и одного из членов суда, а также сообщить состав нынешнего пленума госсовета.

Затем адвокат вновь попросила суд отложить заседание на другой день, так как, по ее словам, "Винник должен получить все документы, переведенные на русский язык, и имеет право их изучить". Константопулу также заявила, что Минюст Греции после жалобы адвокатов изменил пункты решения об экстрадиции, которые были записаны с явными ошибками, и в конце декабря издал новое решение. На оба решения были поданы жалобы защитой.

Однако председатель суда вновь объявила, что требование защиты отложить заседание отклонено.

Преследование из-за криптовалют

Константопулу обратила внимание судей Верховного суда, что "Александра Винника подвергают преследованию из-за российской национальности и его знаний криптовалют, в частности биткойна, который является абсолютно законным средством". "Он используется и в Греции на законной основе, - сказала она. - США утверждает, что Винник не получил лицензии на работу портала, с помощью которого работала биржа криптовалюты, это означает, что они так могут преследовать любого гражданина, в том числе и Греции. В США Винник ни разу не был, английский язык практически не знает, а его преследуют за то, что работа его портала не была лицензирована в этой стране".

При этом адвокат подчеркнула, что два решения греческих судов по выдаче Винника в Россию не выполняются, хотя россиянин дал согласие на экстрадицию на родину. В свою очередь Франция направила европейский ордер на экстрадицию, который действовал в течение 90 дней и истек уже 16 месяцев назад.

На слушаниях также выступила юридический советник Минюста Афина Алифанти, которая заявила, что ускоренный процесс принятия решения главой ведомства связан с необходимостью соблюдения максимального срока предварительного заключения в 30 месяцев. Адвокат тут же отреагировала на ее слова, подчеркнув, что "такой подход как раз указывает на предвзятость решения, а не на соблюдение законности и прав российского гражданина".

Дело россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. 23 декабря председатель четвертого отдела Государственного совета Греции издал временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Винника в эти три страны. Однако 24 декабря стало известно, что председатель Государственного совета постановил вынести дело на рассмотрение расширенного состава судей 10 января вместо 24 марта, как первоначально планировалось. Константопулу выразила тогда мнение, что дело Винника приняло такой оборот в связи с визитом греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в США в начале января.