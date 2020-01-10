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Parisien: во Франции в доме престарелых воры украли драгоценностей более чем на €1 млн

Ограбление произошло в ночь на 27 декабря

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала трех подозреваемых в похищении драгоценностей стоимостью более €1,2 млн у женщины, проживающей в доме для богатых престарелых людей. Об этом сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, ограбление произошло в ночь на 27 декабря в городе Монпелье (департамент Эро, юг страны) в доме для престарелых, находившемся под постоянной охраной и снабженном системами безопасности. Воры, лица которых были скрыты масками, тем не менее смогли пробраться в комнату 90-летней женщины, взломав дверь. В сейфе в этой комнате находились ювелирные изделия - кольца, колье, бриллианты. Преступники вскрыли сейф и похитили все его содержимое.

Полиция немедленно начала расследование и, изучив материалы видеонаблюдения, произвела задержание трех человек. Всем им были предъявлены обвинения в совершении кражи при отягчающих обстоятельствах.

Один из задержанных - по всей вероятности скупщик краденного, в его квартире была обнаружена при обыске часть похищенного. Две другие задержанные - бывшие работницы этого дома престарелых, уволенные ранее за плохое поведение. В настоящее время следствие продолжается с тем, чтобы выявить возможных сообщников задержанных.

Теги
Франция
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