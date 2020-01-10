В Подмосковье умер мужчина, получивший огнестрельное ранение

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мужчина, получивший огнестрельное ранение от неизвестных в подмосковной Кубинке, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранение потерпевший получил из гражданского оружия. В настоящее время устанавливается личность подозреваемых в преступлении.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия после чего скрылись в неизвестном направлении.