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В Подмосковье умер мужчина, получивший огнестрельное ранение

Ранение потерпевший получил из гражданского оружия

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мужчина, получивший огнестрельное ранение от неизвестных в подмосковной Кубинке, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранение потерпевший получил из гражданского оружия. В настоящее время устанавливается личность подозреваемых в преступлении.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия после чего скрылись в неизвестном направлении.

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