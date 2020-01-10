В США одного из убийц гражданина России Зиберова приговорили к ста годам заключения

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Суд округа Монтгомери (штат Мэриленд) приговорил к ста годам заключения Роджера Гарсиа, который принимал участие в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его 17-летнего одноклассника Шади Ади Наджара в июне 2017 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу руководитель отдела по связям с общественностью аппарата прокурора штата в округе Монтгомери Рамон Корайонофф.

"Сегодня [суд] приговорил Роджера Гарсиа к ста годам, - сказал он. - Ранее остальные трое [участников] были приговорены к пожизненным тюремным срокам без возможности условно-досрочного освобождения".

В январе 2019 года два пожизненных тюремных срока получили Эдгар Гарсиа Гаона и Рони Александер Галисиа. Годом ранее суд признал виновным в этом убийстве по всем статьям Хосе Каналеса Янеса и приговорил его к пожизненному тюремному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Обвинение придерживается версии, согласно которой четверо нападавших хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года. Зиберов и Наджар были найдены 5 июня 2017 года мертвыми в припаркованном автомобиле на территории округа Монтгомери в предместье столицы США, в них выпустили более 20 пуль. Зиберов окончил школу с отличием и уже был зачислен в университет Мэриленда, где собирался изучать международные отношения. Его убили в канун выпускного вечера, он похоронен в Москве.