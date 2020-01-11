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В Самаре пять человек отравились угарным газом

Среди пострадавших два ребенка

САМАРА, 11 января. /ТАСС/. Пять человек, включая двух детей, госпитализировали после отравления угарным газом в Самаре. Об этом говорится в субботу в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 04:55 мск поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей", - сообщает ведомство. ЧП произошло в доме на ул. Гвардейской. В результате происшествия мужчину и двух женщин доставили в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина. Двух детей в возрасте двух лет и одного года направили в детскую клиническую больницу №1 им. Ивановой. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным главка МЧС, утечка газа произошла из-за неисправности газового оборудования - дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.

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РоссияСамарская область
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