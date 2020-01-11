Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

ТАСС, 11 января. Уголовное дело возбудили в связи с ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Пермском крае, где 12 человек получили травмы, в том числе шесть детей. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется следствие", - сообщает ведомство.

Авария с участием автобуса и шести автомобилей произошла в пятницу днем на 472-м км автодороги М-7 "Волга" в районе города Краснокамска Пермского края. По данным МВД, водитель Lada Granta стал обгонять большегруз, а водитель двигавшейся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на встречную полосу, в результате произошло столкновение семи транспортных средств: большегруза, "Газели", легковых автомобилей и автобуса с 36 пассажирами. По информации МЧС, в автобусе находились 37 человек, среди которых 35 детей в возрасте от 10 до 11 лет.