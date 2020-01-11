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СМИ: обнаружено тело одного из рыбаков, пропавших при инциденте в водах возле Стамбула

Всего на рыболовецкой лодке находились шесть человек

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Турецкие спасатели обнаружили тело одного из трех рыбаков, пропавших без вести после столкновения их корабля с сухогрузом под флагом России у берегов Стамбула. Об этом сообщил в субботу телеканал A Haber.

Поиски двух других рыбаков продолжаются.

Танкер Glard-2 ("Глард-2") под флагом РФ 10 января столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, трое были спасены. Причина инцидента устанавливается.

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